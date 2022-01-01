В центре столицы собрались люди на марш к 113-му дню рождения Степана Бандеры.

Сейчас несколько тысяч человек отправились из парка Шевченко в Офис президента, где потребуют присвоить звание Героя Украины (посмертно) сотенному Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу.

Колонну возглавляют националисты с портретом руководителя ОУН и священнослужители ПЦУ.

— Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинский должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших Героев – это то, что нас объединяет, – отметили организаторы марша, представители ВО Cвобода.

На Майдане Незалежности происходит небольшое Вече.

День рождения Бандеры 1 января киевляне и гости столицы чествуют уже традиционно. Участники акции с украинскими и красно-черными флагами, портретами проводников национально-освободительной борьбы идут по улицам Киева, выкрикивая лозунги: “Бандера придет – порядок наведет!”, “ОУН-УПА государственное признание”, “Слава Украине – Героям слава”, “Помни чужеземец – здесь хозяин украинец”.

Шествие ко дню рождения Бандеры состоялось и в Ровно. Здесь в первый день нового года марш стартовал в 17.00 у Народного дома. Участие в нем, по данным полиции, принимает около полусотни человек.

В Киеве и других городах Украины начались марши ко дню рождения Степана Бандеры / 5 фотографий

Люди двинулись по улицам Соборной и Княгини Ольги к перекрестку с улицей Степана Бандеры – к мемориальной доске.

Завершится марш у камня под памятник проводнику ОУН-Б.

В некоторых областных центрах Украины мероприятия прошли днем. Это были митинги и возложение цветов к памятникам.

Источник: Yan Dobronosov