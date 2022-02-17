На тлі загрози масштабного вторгнення Росії окупанти загострили ситуацію на Донбасі. Під обстріли потрапили не лише позиції українських військовослужбовців, а й цивільні об’єкти у Луганській області.

Станом на ранок 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Снаряди поцілили в низку населених пунктів: Станиця Луганська, Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Старий Айдар, Мар’їнка, Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Луганське, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Невельське, Шуми, Новозванівка, Травневе, Авдіївка, Піски.

Під обстріли потрапив і дитячий садочок у Станиці Луганській, де постраждали троє працівників (сторож, прачка та помічниця вихователя). Про це повідомив глава Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

Бойовики обстріляли дитсадок, ліцей і станцію: що відомо про загострення на Донбасі / 2 фотографии

Фото: Гуманітарна місія Проліска

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів та закликав негайно відреагувати на порушення Росією Мінських домовленостей.

– З окупованої території Донбасу з важкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах напруженої ситуації в галузі безпеки, – наголосив очільник МЗС України.

Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття, а дітей з садочка забрали батьки.

Крім того, вранці російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік залізничної станції Кіндрашівська-Нова під Луганськом. Під обстріл потрапило ще й локомотивне депо.

– Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько. Зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження, – зазначив в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

На щастя, працівники станції та депо не травмувалися, повідомив він. Відомо про ушкодження будівлі депо та одного тепловоза, та він не виведений з ладу.

Проте й цього російсько-окупаційним військам виявилося замало. Вранці вони запустили снаряд, який влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади, де перебували 30 учнів та 14 працівників.

Бойовики обстріляли дитсадок, ліцей і станцію: що відомо про загострення на Донбасі / 4 фотографии

Фото: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Снаряди також потрапили у господарську споруду та приватний будинок на вулиці Центральна. Внаслідок обстрілів перебитий газопровід високого тиску, через що без газопостачання залишилися 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Унаслідок дій ворога один український військовий дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. До того ж через обстріли поранені цивільні особи.

Війна на Донбасі

У квітні 2014 року розпочалася війна на Донбасі після вторгнення російсько-окупаційних військ на схід України. Євросоюз, Америка, Британія та інші країни засуджують агресію Кремля.

У Москві заявили про відведення військ від кордонів України, проте розвідка Британії та США стверджують зворотне. Крім того, з’явилася інформація про збільшення на 7 тис. військових армії РФ на держкордонах.