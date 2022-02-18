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Наказу звільняти Донбас силовим шляхом немає і бути не може – Данілов

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу у Києві 18 лютого розповів про ситуацію на Донбасі.

Так він заявив, що наказу звільняти Донбас силовим шляхом не було і бути не може.

– Ми усвідомлюємо, що якщо буде ухвалено рішення звільняти окуповані території силовим шляхом, будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого наказу немає і не може бути, – заявив Данілов.

Він додав, що все, що роздмухує РФ з питання війни на Донбасі – це лише спроби спровокувати ЗСУ на те, щоб отримати відповідь, яку “вони дуже хочуть, щоб ми надали”.

Данілов заявив, що загострення конфлікту на Донбасі точкове, а не повномасштабне.

Секретар РНБО стверджує, що єдиною умовою, у разі якої ВСУ відкрили б вогонь, – це відповідь на загрозу життю військовим.

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Фото: УНІАН

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