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Секретар РНБО: Україна говоритиме з Путіним, а не бойовиками, які нічого не вирішують

Юля Захарченко редакторка стрічки
Секретар РНБО: Україна говоритиме з Путіним, а не бойовиками, які нічого не вирішують

Україна проводитиме переговори лише з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а не бойовиками на Донбасі, які нічого не вирішують.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу в Києві щодо загострення ситуації на Донбасі.

Данілов заявив, що Україна не планує наступальних операцій з метою стабілізації ситуації на Донбасі. Він наголосив, що всі провокації в ОРДЛО не мають відношення до України.

Президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив делегацію до лінії розмежування. Туди поїдуть секретар РНБО, народні депутати та деякі міністри.

Крім того, Олексій Данілов заявив, що російсько-окупаційні військові можуть підривати автобуси, якими везуть людей до Ростовської області у Росії.

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