У МОЗ повідомили про втрати серед українського населення

Стало відомо, скільки наших громадян загинуло і постраждало з початку повномасштабного російського вторгнення вглиб території України.

Офіційну статистику станом на 21.00 24 лютого оприлюднив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Внаслідок нападу РФ загинуло 57 українців, ще 169 поранено.

– Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити медустанови, які мають бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на всій території разом із запровадженням воєнного стану, – заявив Віктор Ляшко.

Міністр також зазначив, що від деяких приватних клінік “є сигнали” про готовність надавати усю необхідну медичну допомогу разом із комунальними клініками, клініками системи МОЗ та НАМНУ.