Воєнний стан змінив роботу комунальних служб, але не скасував усіх обов’язків споживачів перед обслуговуючими компаніями. Один із них — своєчасна повірка квартирного лічильника води.

Чи проводиться повірка лічильників води у воєнний стан, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке повірка лічильника води

Як пояснює Держпродспоживслужба, повірка лічильника води — це перевірка якості його працездатності.

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Певний час під час воєнного стану повірку приладів обліку можна було не проводити. Проте ці правила змінилися, і нині повірка лічильників води знову є обов’язковою.

На початку повномасштабної війни діяли спеціальні правила. Постанова Кабміну №412 визначала особливості повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.

Пізніше уряд змінив порядок. Постанова Кабміну №440 скасувала дію постанови №412. Саме з цього часу повірка лічильників знову проводиться за визначеними урядом правилами. Про це повідомляла Держпродспоживслужба.

Повірка лічильників води у воєнний стан: правила

Строки проведення повірки лічильників води в Україні у воєнний стан зазначені у постанові №440:

На територіях активних бойових дій подати лічильник на повірку потрібно протягом шести місяців від дати завершення бойових дій, але не раніше закінчення опалювального періоду.

На територіях можливих бойових дій — протягом шести місяців від дати припинення можливості бойових дій, також не раніше закінчення опалювального періоду.

Для тимчасово окупованих територій подання на повірку забезпечується протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного та надзвичайного стану на відповідній території, але також не раніше завершення опалювального періоду.

Для решти території України подати лічильник на повірку потрібно протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Терміни повірки лічильників води у воєнний стан

Для таких приладів встановлено міжповірочний інтервал чотири роки. Дата наступної повірки зазначається у технічному паспорті приладу або може бути вказана в особистому кабінеті споживача на сайті постачальника послуги.

Хто може проводити повірку

Здійснювати повірку лічильників води під час воєнного стану можуть лише уповноважені організації. До них належать наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, які мають відповідні повноваження.

Перелік таких організацій розміщений на вебпорталі Міністерства економіки України.

За чий рахунок проводять повірку лічильників води у воєнний стан 2026

Для квартирних вузлів обліку води періодична повірка, обслуговування та ремонт, зокрема демонтаж, транспортування і монтаж, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо договором не передбачено інше. Про це окремо зазначає Держпродспоживслужба.

Якщо лічильник успішно пройшов повірку, позитивний результат засвідчують відбитком повірочного тавра на приладі або записом із відбитком тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів. Також оформлюється свідоцтво про повірку за встановленою формою.

Якщо лічильник не відповідає встановленим вимогам, на нього оформлюють довідку про непридатність.

Якщо строк повірки пропущено, лічильник вважається неповіреним, а його показники не враховуються під час нарахувань. Тому власникам квартир варто заздалегідь перевірити дату наступної повірки та не пропускати встановлений строк.

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