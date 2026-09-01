Осінь — період, коли українці запасаються картоплею на зиму. Саме зараз на ринку з’являється великий обсяг нового врожаю, тому покупці можуть обирати між картоплею з магазинів, ринків та безпосередньо від виробників.

Цьогоріч урожай картоплі залежав від погодних умов, а виробники вже говорять про високі витрати на вирощування та невисокі закупівельні ціни.

Яка зараз ціна на картоплю в Україні та що буде з її вартістю взимку, розбиралися Факти ICTV.

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Яка зараз ціна на картоплю в Україні

Роздрібна ціна на картоплю в Україні суттєво відрізняється залежно від місця продажу, сорту, розміру та якості бульб.

Ціна картоплі в супермаркеті за кг становить приблизно від 13 до 22 грн. Овочі кращої якості чи певних сортів коштують дорожче.

Якщо говорити про ціну картоплі на базарі, вона також залежить від продавця та якості продукції. Тому перед покупкою варто порівнювати кілька пропозицій.

Купити продукцію можна також на ринках та безпосередньо у гуртових продавців. На сайті Agro-Ukraine, де фермери розміщують оголошення про продаж сільськогосподарської продукції, оптова ціна картоплі в Україні зараз становить приблизно 7-13 грн за кг.

Молода картопля: ціна за 1 кг

Наразі на ринку ще можна зустріти молоду картоплю, однак не варто плутати її з картоплею нового врожаю. Зараз уже 1 вересня, тому в продажу значно більше картоплі, яку збирають із полів для подальшого зберігання. Вважати таку продукцію молодою неправильно.

Молода картопля — це бульби, які викопують ще до повного дозрівання. Вона має тонку шкірку та ніжніший смак. Молоду бульбу зараз також можна знайти у продажу, але коштує вона дорожче, ніж звичайний овоч нового врожаю.

Попит на неї нині вже невисокий, адже основний сезон молодої картоплі припадає на кінець весни та початок літа, саме тоді покупці активно шукають таку продукцію. Ціна молодої картоплі — 18-30 грн за кілограм.

Який урожай картоплі у 2026 році

Цьогоріч виробники зіткнулися з несприятливими погодними умовами. Посушливий період та висока температура вплинули на розвиток картоплі в багатьох регіонах.

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації та керівниця платформи EastFruit Катерина Звєрєва зазначає, що говорити про однаковий результат по всій Україні неправильно. Урожайність сильно відрізняється залежно від умов вирощування.

Найкращі результати мають господарства, де є зрошення, якісне насіння та дотримуються технології вирощування. Натомість на землях без штучного поливу, особливо на легких ґрунтах, недобір урожаю був значно відчутнішим.

За словами експертки, врожай картоплі у 2026 році, найімовірніше, буде слабшим, ніж дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік. Однак говорити про падіння врожаю на третину по всій країні підстав немає.

Восени овочів на українському ринку буде достатньо. Інша ситуація може скластися взимку, коли на продаж надходитиме вже не вся вирощена продукція, а переважно картопля, яку виробники змогли якісно зберегти.

Яка оптова ціна картоплі в Україні та на що скаржаться фермери

Невисокі закупівельні ціни турбують картоплярів. Власник СТОВ Десна Микола Пономаренко розповів AgroPortal.ua, що цьогоріч господарство вирощує картоплю на площі 230 га.

За його словами, погода позначилася на врожайності, а саме виробництво картоплі залишається дорогим. Значні витрати фермери несуть на добрива та логістику.

Наразі у СТОВ Десна готові купувати продовольчу картоплю для внутрішнього ринку по 10 грн за кг.

Пономаренко вважає цю ціну низькою. На його думку, для виробника комфортнішою була б вартість 12-15 грн за кг.

При цьому на самому ринку є пропозиції значно дорожчі, а саме по 18-25 грн за кг. Картопляр пояснює таку різницю тим, що частина фермерів не має можливості зберігати врожай. Через це вони змушені одразу продавати картоплю після збирання.

За прогнозом Пономаренка, така ситуація з цінами збережеться приблизно до 15-20 вересня. Після цього виробники, які мають якісну продовольчу картоплю та можливості зберігати її, зможуть продавати продукцію дорожче.

Чи зросте ціна картоплі взимку

За словами Катерини Звєрєвої, восени різкого дефіциту картоплі не очікується. У вересні та на початку жовтня на ринок надходитиме велика кількість продукції, оскільки триватиме масове збирання врожаю.

Ситуація почне змінюватися наприкінці осені та взимку. Частина господарств, які не мають професійних сховищ, уже не зможе продавати продукцію. Крім того, під час зберігання частина врожаю втрачається.

У результаті на ринку залишатиметься передусім якісна картопля, яку вдалося зберегти. Покупці платитимуть не просто за кілограм продукції, а за її якість, сорт, розмір, можливість тривалого зберігання та стабільні поставки.

Саме тому, за прогнозом експертки, у грудні-лютому ціна на картоплю може зрости приблизно на 25-40%.

Чи варто зараз купувати картоплю про запас

Якщо сім’я має відповідні умови для зберігання, початок осені є слушним часом, щоб придбати частину картоплі на зиму.

Однак важливо враховувати якість продукції. Картопля для тривалого зберігання повинна бути без пошкоджень, гнилі та ознак хвороб. Купувати великі обсяги продукції, яку ніде правильно зберігати, недоцільно.

Водночас тим, хто має сухе, прохолодне та придатне для зберігання приміщення, закупитися восени справді вигідніше, ніж купувати картоплю невеликими обсягами протягом зими за потенційно вищою ціною.

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