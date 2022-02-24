Російські регулярні війська зайшли у зону Чорнобильської АЕС.

Цю інформацію офіційно підтвердив радник міністра МВС Антон Геращенко.

– Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір, – заявив він.

Рано вранці 24 лютого Росія ввела регулярні війська на територію України, тим самим розв’язавши воєнні дії у нашій країні.

Вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

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