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Факти / Україна

Війська РФ зайшли у зону Чорнобильської АЕС – Геращенко

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Війська РФ зайшли у зону Чорнобильської АЕС – Геращенко

Російські регулярні війська зайшли у зону Чорнобильської АЕС.

Цю інформацію офіційно підтвердив радник міністра МВС Антон Геращенко.

– Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір, – заявив він.

Рано вранці 24 лютого Росія ввела регулярні війська на територію України, тим самим розв’язавши воєнні дії у нашій країні.

Вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Усе, що на цю хвилину відомо про війну в Україні – новини онлайн відстежуйте на Фактах ICTV.

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