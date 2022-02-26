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Факти / Україна

У Києві за день було вбито близько 60 диверсантів – радник голови МВС

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
У Києві за день було вбито близько 60 диверсантів – радник голови МВС

У другий день масштабної війни на території України, 25 лютого, у Києві було вбито близько 60 диверсантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

– У Києві було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку, – написав він.

Варто зазначити, що спеціальні нічні мітки на дахах багатоповерхових будинків залишають підсобники Російської Федерації.

Київська міська державна адміністрація просить мешканців столиці присипати позначки землею або чимось накривати (наприклад, камінням, землею або іншим). Якщо ви побачили такі позначки на дорогах чи об’єктах інфраструктури – фіксуйте, замальовуйте мітки або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.

Це система сигналів, яку використовують російсько-окупаційні війська для обстрілів, навіть вночі.

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