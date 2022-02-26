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Факты / Украина

В Киеве за день было убито около 60 диверсантов – советник главы МВД

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
В Киеве за день было убито около 60 диверсантов – советник главы МВД

Во второй день масштабной войны на территории Украины, 25 февраля, в Киеве было убито около 60 диверсантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

– В Киеве было убито около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку, – написал он.

Специальные ночные отметки на крышах многоэтажных домов оставляют пособники Российской Федерации.

Киевская городская государственная администрация просит жителей столицы присыпать отметки землей или чем-нибудь накрывать (например, камнями, землей или другим). Если вы увидели такие отметки на дорогах или объектах инфраструктуры – фиксируйте, зарисовывайте метки или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой.

Это система сигналов, которую используют российско-оккупационные войска для обстрелов, даже ночью.

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