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Факти / Україна / Суспільство

За мародерство – розстріл на місці: мер Охтирки розповів про ситуацію у місті

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
За мародерство – розстріл на місці: мер Охтирки розповів про ситуацію у місті

Мер міста Охтирка на Сумщині Павло Кузьменко записав звернення до місцевих жителів, в якому зазначив, що комендантська година з 17.30 до 07.00.

Він додав, що із собою завжди варто мати документи.

– Завжди майте із собою документи, якщо просять пред’явити, показуйте, навіть якщо просять кожні 50 метрів, – заявив Павло Кузьменко.

Також він додав, що під час комендантської години пересуватися суворо заборонено.

Кузьменко розповів, що приватним сектором шастають мародери.

– За мародерство – розстріл на місці, – наголосив мер міста.

Крім того, до мародерства прирівнюється зростання цін у магазинах.

Пияцтво та п’яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, оскільки будуть прийняті за російських військових, – підсумував Кузьменко.

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