Україна подала заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою

Офіційний Київ подав заявку на вступ до Європейського Союзу за спецпроцедурою. Про це офіційно заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що такий варіант Україні запропонував прем’єр Словаччини Едуард Геґер.

– Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо, – заявив Денис Шмигаль.

Вчора, 27 лютого, із аналогічною пропозицією виступила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що більшість країн ЄС позитивно оцінюють шанси України.

Після цієї заяви президент України Володимир Зеленський також провів телефонні переговори з фон дер Ляєн, і заявив, що вони обговорили зміцнення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС.