Ворог продовжує вести війну на всіх фронтах, зокрема й на інформаційному. Для протидії російським фейкам влада на місцях створила офіційні ресурси у месенджері Telegram. Офіс президента закликає читати канал голови ОДА своєї області й ділитися ним із рідними та друзями.

Заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко каже, що агресор активізував штампування фейків.

Він запевнив, що місцеве самоврядування спільно із ЗСУ та силами територіальної оборони працюють на нашу Перемогу. А також закликав українців не піддаватися провокаціям і довіряти лише правдивій інформації.

– Для того, щоб ви могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний Telegram-канал голови облдержадміністрації.

Шукайте свою область, підписуйтеся на офіційний ресурс та поширюйте цей перелік.