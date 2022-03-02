Із міста Волноваха (Донецька область), яке знаходиться під обстрілами російських військ, здійснюється евакуація людей.

Як поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ворог фактично рівняє місто із землею.

У населеному пункті відсутні вода, електрика, газ. Місцеві мешканці сидять у підвалах та укриттях.

– Постійно тривають обстріли Волновахи, яку фактично рівняють із землею. Люди знаходяться в укриттях, у підвальних приміщеннях… Ми продовжуємо виконувати місію з евакуації місцевих мирних мешканців, – розповів Кириленко.

За його словами, звернення української сторони, спроби зв’язатися з міжнародними організаціями не були успішними. Після цього ухвалили рішення здійснювати евакуацію власними силами, за допомогою правоохоронних органів, головного управління Національної поліції і військових.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну із Волновахи та частково Волноваського району евакуювали 496 людей, зокрема 100 дітей.

– Всього за цей час станом на ніч з 1 на 2 березня було евакуйовано приблизно 500 людей, – зазначив Павло Кириленко.

Він також опублікував частину списків людей, які були евакуйовані з Волновахи. У списку наведені імена 25 людей, надалі його оновлюватимуть:

Кириленко наголосив, що ворог не дає можливості вивезти мешканців Волновахи зеленим гуманітарним коридором. Тому транспортні засоби для евакуації розміщують у найбільш наближених до населеного пункту місцях.

Тим, хто не може евакуюватися, намагаються постачати продукти харчування.

Кириленко уточнив, що в неділю була здійснена спроба евакуювати всіх мешканців Волновахи, проте на під’їздах до міста почався обстріл коридору для евакуації.

Він закликав міжнародні гуманітарні організації втрутитися і тиснути на РФ з вимогою припинити вогонь.

Тим часом Укрзалізниця звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста та закликала забезпечити “зелений коридор” для евакуації жителів Волновахи.

– У місті гуманітарна катастрофа: після кількаденного бомбардування військами РФ воно заблоковане ворогом, до нього неможливо доставити провіант, воду та медикаменти. Укрзалізниця готова подати потяги для евакуації цивільного населення, якщо Червоний хрест зможе узгодити створення гуманітарного коридору, – наголосили в пресслужбі УЗ.

За інформацією радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, в зоні проведення ООС на Донбасі більшість частин українських підрозділів утримують свої позиції. Водночас одна з бригад просунулася на околиці Горлівки і зараз там закріпляється. Вперше на сьомий день війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.

Джерело: Павло Кириленко, Укрзалізниця