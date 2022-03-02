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Факты / Украина

Войска РФ уничтожают обстрелами Волноваху: из города эвакуировали сотни людей

Юлия Соколова редактор ленты
Волноваха

Из города Волноваха (Донецкая область), который находится под обстрелами российских войск, производится эвакуация людей.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, враг фактически ровняет город с землей.

В населенном пункте отсутствуют вода, электричество, газ. Местные жители сидят в подвалах и укрытиях.

– Постоянно продолжаются обстрелы Волновахи, которую фактически равняют с землей. Люди находятся в укрытиях, подвальных помещениях… Мы продолжаем выполнять миссию по эвакуации местных мирных жителей, — рассказал Кириленко.

По его словам, обращения украинской стороны, попытки связаться с международными организациями не были успешными. После этого было принято решение осуществлять эвакуацию собственными силами, с помощью правоохранительных органов, главного управления Национальной полиции и военных.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей.

– Всего за это время по состоянию на ночь с 1 на 2 марта было эвакуировано около 500 человек, — отметил Павел Кириленко.

Он также опубликовал часть списков людей, эвакуированных из Волновахи. В списке приведены имена 25 человек, в дальнейшем его будут обновлять:

Кириленко подчеркнул, что враг не позволяет вывезти жителей Волновахи по зеленому гуманитарному коридору. Поэтому транспортные средства для эвакуации размещают в наиболее приближенных к населенному пункту местах.

Тем, кто не может эвакуироваться, пытаются поставлять продукты питания.

Кириленко уточнил, что в воскресенье была предпринята попытка эвакуировать всех жителей Волновахи, однако на подъездах к городу начался обстрел коридора для эвакуации.

Он призвал международные гуманитарные организации вмешаться и давить на РФ с требованием прекратить огонь.

Между тем, Укрзализныця обратилась к Международному комитету Красного креста и призвала обеспечить “зеленый коридор” для эвакуации жителей Волновахи.

– В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ он заблокирован врагом, к нему невозможно доставить провиант, воду и медикаменты. Укрзализныця готова подать поезда для эвакуации гражданского населения, если Красный крест сможет согласовать создание гуманитарного коридора, — отметили в пресс-службе УЗ.

Источник: Павел Кириленко, Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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