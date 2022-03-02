Из города Волноваха (Донецкая область), который находится под обстрелами российских войск, производится эвакуация людей.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, враг фактически ровняет город с землей.

В населенном пункте отсутствуют вода, электричество, газ. Местные жители сидят в подвалах и укрытиях.

– Постоянно продолжаются обстрелы Волновахи, которую фактически равняют с землей. Люди находятся в укрытиях, подвальных помещениях… Мы продолжаем выполнять миссию по эвакуации местных мирных жителей, — рассказал Кириленко.

По его словам, обращения украинской стороны, попытки связаться с международными организациями не были успешными. После этого было принято решение осуществлять эвакуацию собственными силами, с помощью правоохранительных органов, главного управления Национальной полиции и военных.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей.

– Всего за это время по состоянию на ночь с 1 на 2 марта было эвакуировано около 500 человек, — отметил Павел Кириленко.

Он также опубликовал часть списков людей, эвакуированных из Волновахи. В списке приведены имена 25 человек, в дальнейшем его будут обновлять:

Кириленко подчеркнул, что враг не позволяет вывезти жителей Волновахи по зеленому гуманитарному коридору. Поэтому транспортные средства для эвакуации размещают в наиболее приближенных к населенному пункту местах.

Тем, кто не может эвакуироваться, пытаются поставлять продукты питания.

Кириленко уточнил, что в воскресенье была предпринята попытка эвакуировать всех жителей Волновахи, однако на подъездах к городу начался обстрел коридора для эвакуации.

Он призвал международные гуманитарные организации вмешаться и давить на РФ с требованием прекратить огонь.

Между тем, Укрзализныця обратилась к Международному комитету Красного креста и призвала обеспечить “зеленый коридор” для эвакуации жителей Волновахи.

– В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ он заблокирован врагом, к нему невозможно доставить провиант, воду и медикаменты. Укрзализныця готова подать поезда для эвакуации гражданского населения, если Красный крест сможет согласовать создание гуманитарного коридора, — отметили в пресс-службе УЗ.

Источник: Павел Кириленко, Укрзализныця