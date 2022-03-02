Північно-західніше Києва російські війська продовжують зосереджувати свої зусилля і угруповування, щоб розвивати наступ на столицю. Але це їм не вдається завдяки системній і вправній роботі Збройних сил.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що на Чернігівському і Сумському напрямку вдалося зупинити просування ворога. Агресора добиває українська армія.

– У Харкові противник працює по місту невибірково важкими реактивними системами залпового вогню та авацією. На скільки я розумію, поставлене завдання психологічно зламати Харків і вчинити терор. Але Збройні сили України, територіальна оборона та інші захисники міста дуже вправно атакакують противника. Він зазнає тут нечуваних втрат. За деякими даними, над Харковом вчора збили декілька літаків противника, – розповів Арестович.

У зоні проведення ООС більшість частин наших підрозділів утримують свої позиції, а одна з наших бригад просунулася на околиці Горлівки і зараз там закріпляється. Вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.

Олексій Арестович додав, що у Маріуполі ситуація спокійна, але можливі спроби агресора атакувати передмістя. Однак українські військові контролюють ситуацію і готові давати жорстку відсіч.

Тим часом у Херсоні продовжуються вуличні бої, а поблизу Кривого Рогу знищено величезну колону агресора.

Прокоментував Олексій Арестович і ситуацію в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС. Він запевнив, що російські війська зупинили на вході в місто. За його словами, Запоріжжя готове до оборони.

Радник глави Офісу президента додав, що наразі спостерігається певний психологічний перелом на полі бою. Російські військові масово кидають свою зброю і техніку, здаються в полон або повертаються до білорусього або російського кордону.

Водночас Арестович наголосив: поки що офіційних даних, які б вказували на участь білоруських військових у війні в Україні на боці Росії, немає. Однак є певні сигнали, які вже перевіряють.

Також він додав, що наразі Росія вже майже не використовує ракети типу Калібр, бо вони просто скінчилися, залишився невеликий резерв.

Але агресор почав наносити удари ракетними комплексами типу Іскандер. Однак ці комплекси мають більше недоліків, ніж переваг.

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