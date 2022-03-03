Верховна Рада України підтримала посилення кримінальної відповідальності за державну зраду, диверсії та мародерство.

Відповідні законопроєкти народні депутати ухвалили на засіданні в четвер, 3 березня.

Так, був ухвалений проєкт закону № 7116 Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини проти основ нацбезпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. Документ підтримали за основу та в цілому 285 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт забезпечить максимальне та справедливе покарання осіб, які в умовах воєнного стану на замовлення російських кураторів вчиняють дії, спрямовані на послаблення обороноздатності України, посягають на суверенітет нашої держави або наносять шкоду мирному населенню.

Законопроєктом вносяться зміни до статей 111 та 113 Кримінального кодексу України:

• за державну зраду запроваджують покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна (досі за держзраду карали позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої);

• за диверсію в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна (досі було позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої).

Також запроваджується заборона на амністію осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Крім того, народні обранці 288 голосами ухвалили в цілому законопроєкт № 7124 про посилення відповідальності за мародерство в умовах війни, розв’язаної Росією проти України.

– Військові дії агресора в багатьох випадках спрямовані на мирне населення, об’єкти цивільної інфраструктури, що… змушує людей полишати свої домівки та майно. Нерідко такі обставини використовуються зловмисниками з метою безперешкодного заволодіння цим майном шляхом проникнення до квартир, житлових будинків, офісів чи закладів торгівлі. Мають місце й випадки відкритого заволодіння чужим майном, у тому числі із застосуванням насильства, – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Так, склади злочинів, передбачені статтями 185, 186, 187, 189, 191, доповнюються кваліфікуючою ознакою – вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану:

• крадіжка в умовах воєнного стану буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (ст. 185);

• грабіж в умовах воєнного стану – позбавленням волі на строк від 7 до 10 років (ст. 186);

• розбій (заволодіння майном) в умовах воєнного стану – позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна (ст. 187);

• вимагання під час воєнного стану – позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна (ст. 189);

• привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану – позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (ст. 191).

Також підвищується мінімальна межа покарання за мародерство.

Так, за викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), загрожуватиме позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (досі було від 3 до 10 років).

Як відомо, Верховна Рада сьогодні також ухвалила два законопроєкти, які запроваджують відповідальність для колаборантів. Йдеться про осіб, які свідомо співпрацюють з державою-агресором Росією. Для них передбачили до 15 років позбавлення волі. Крім того, для колаборантів буде закритий доступ до військової служби та допуск до державної таємниці.