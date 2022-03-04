Вже понад годину неподалік Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої з російським окупантом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він зазначив, що нацгвардія продовжує тримати оборону, і додав:

Відомо про постраждалих, але точну їх кількість та стан у даних обставинах поки що назвати не можемо.

Наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

Ситуація у місті Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, ще раніше стала напруженішою. Містом пересувалися молодики у спортивному одязі з автоматами Калашнікова.

Про це повідомили у компанії Енергоатом. Озброєні особи ламали двері під’їздів і намагалися вдертися у квартири до місцевих мешканців. Вони аргументували це тим, що треба “зайняти висоту”.

Фото: ЗАЕС