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Факти / Україна

На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої – є постраждалі

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На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої – є постраждалі

Вже понад годину неподалік Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої з російським окупантом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він зазначив, що нацгвардія продовжує тримати оборону, і додав:

Відомо про постраждалих, але точну їх кількість та стан у даних обставинах поки що назвати не можемо.

Наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

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Ситуація у місті Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, ще раніше стала напруженішою. Містом пересувалися молодики у спортивному одязі з автоматами Калашнікова.

Про це повідомили у компанії Енергоатом. Озброєні особи ламали двері під’їздів і намагалися вдертися у квартири до місцевих мешканців. Вони аргументували це тим, що треба “зайняти висоту”.

Фото: ЗАЕС

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