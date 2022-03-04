Ситуація в Енергодарі: ворожа колона вирушила в бік Запорізької АЕС

Ситуація у місті Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, стає напруженішою. Містом пересуваються молодики у спортивному одязі з автоматами Калашнікова.

Про це повідомили у компанії Енергоатом. Озброєні особи ламають двері під’їздів і намагаються вдертися в квартири до місцевих мешканців. Вони аргументують це тим, що треба “зайняти висоту”.

В Енергодарі тривають сильні бої, колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції.

– У місті чути гучні постріли, які лунають з того боку! Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні, – повідомляє пресслужба Енергоатому.

Міський голова Дмитро Орлов опублікував відео обстрілів у районі Запорізької АЕС.

Вдень 3 березня колона ворожої техніки зайшла у місто. Через обстріли у місті зникло водопостачання, а у деяких районах і електрика. Наразі їх уже відновлено.

Один зі снарядів окупантів влучив на територію школи.

Джерело: Енергоатом