Ситуація в Енергодарі: ворожа колона вирушила в бік Запорізької АЕС

Ситуація у місті Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, стає напруженішою. Містом пересуваються молодики у спортивному одязі з автоматами Калашнікова.
Про це повідомили у компанії Енергоатом. Озброєні особи ламають двері під’їздів і намагаються вдертися в квартири до місцевих мешканців. Вони аргументують це тим, що треба “зайняти висоту”.
В Енергодарі тривають сильні бої, колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції.
– У місті чути гучні постріли, які лунають з того боку! Люди з вікон бачать ракетні залпи у промзоні, – повідомляє пресслужба Енергоатому.
Міський голова Дмитро Орлов опублікував відео обстрілів у районі Запорізької АЕС.
Вдень 3 березня колона ворожої техніки зайшла у місто. Через обстріли у місті зникло водопостачання, а у деяких районах і електрика. Наразі їх уже відновлено.
Один зі снарядів окупантів влучив на територію школи.
Джерело: Енергоатом