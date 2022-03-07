За добу з 6 до 7 березня російські війська знову обстрілювали і бомбардували з повітря житлові квартали та різні об’єкти Харкова, а також сільські населені пункти області, внаслідок чого сталося безліч пожеж.

6 березня о 19.15 відбулось чергове масоване авіабомбардування Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

на пров. Карбишева – три пожежі, з яких дві – у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

Гімназійна набережна – пожежа у Харківському музучилищі;

Московський проспект – 10 пожеж, з яких сім у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, одна – у медзакладі;

Майдан Героїв Небесної сотні — сім пожеж, чотири з яких – житлові будівлі.

Також внаслідок обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вулиці Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Рятувальники під час ліквідації пожеж та розбирання завалів евакуювали близько 200 людей. Під завалами виявили тіла восьми загиблих. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.