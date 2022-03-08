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Ексмер Ірпеня просить міжнародне співтовариство допомогти Київській області

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ексмер Ірпеня просить міжнародне співтовариство допомогти Київській області

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк звернувся до міжнародної спільноти з проханням допомогти Київській області, яка, за його словами, вже перебуває в умовах гуманітарної катастрофи.

– В Ірпені та у сусідніх містах та селах – гуманітарна катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Іноді людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї. За Ірпінь точаться бої, проводиться автобусна евакуція цивільних через міст біля Романівки у бік столиці, – розповів Карплюк.

За його словами, війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр, медперсонал та деяку медичну техніку вдалося евакуювати.

Проте частину медикаментів і раніше ввезеної гуманітарки захопили російські агресори, які також загрожували вбивством меру Ірпеня Олександру Маркушину, вимагаючи здати місто під окупацію.

– У всіх вищезгаданих населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі у багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання. 7 березня у Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо у бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки, – розповідає Карплюк.

За його словами, мертві люди залишаються у підвалах і на вулицях, оскільки російські загарбники не дозволяють забирати тіла навіть Червоному хресту, обстрілюючи авто гуманітарної допомоги.

– Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь та подальшої евакуації через Київ для мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівка-Рубежівки, Забуччя. Інакше втрати будуть не лише від обстрілу. До цих населених пунктів окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу! – наголосив колишній мер.

Він також додав, що російські загарбники формують лінію для подальшої атаки на столицю за кордоном Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі.

– Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Закликаю все міжнародне співтовариство докласти зусиль для врятування мирного населення Ірпеня від загибелі, – звернувся Карплюк.

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