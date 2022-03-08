Евакуація з Ірпеня: агресор не дотримується режиму тиші

Заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк, який відповідає за евакуацію людей з Ірпеня та організовує її, повідомив в ефірі Фактів ICTV, що російський агресор не дотримується режиму тиші і продовжує стріляти по рятувальниках та мирному населенню.

– Постійно чутно вибухи, постійно чутно, що у тому напрямку йде бій. Тому нашим працівникам доводиться працювати в особливих умовах під обстрілом. Мирні жителі також підпадають під обстріл. Але сьогодні, на щастя, загиблих ми не маємо, – повідомив Данилюк.

Він додав, що у ДСНС 8 березня дуже багато роботи, оскільки велика кількість людей змогли перейти для евакуації – понад 3 тис. осіб.

– Крім того, ми змогли провести сьогодні евакуацію з будинку для людей похилого віку – вивели людей, які не можуть пересуватися самостійно. Їх вручну переносили через річку. Наразі цих людей відправили до пансіонату міста Києва, – розповів керівник евакуації.

За словами Данилюка, евакуація з Ірпеня відбувається таким чином: жителі самостійно добираються автошляхом до зруйнованого мосту, після чого рятувальники переводять їх через річку Ірпінь і далі всі прямують до пункту зосередження.

Після цього частина людей вирушає на залізничні вокзали для подальшої евакуації.