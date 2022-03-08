Экс-мэр Ирпеня просит международное сообщество помочь Киевской области

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк обратился к международному сообществу с просьбой помочь Киевской области, которая, по его словам, уже находится в условиях гуманитарной катастрофы.

– В Ирпене и в соседних городах и селах – гуманитарная катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. За Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуция гражданских через мост возле Романовки в сторону столицы, – рассказал Карплюк.

По его словам, войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать.

Однако часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили российские агрессоры, которые также угрожали убийством действующему мэру Ирпеня Александру Маркушину, требуя сдать город под оккупацию.

– Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение. 7 марта в Буче был взорван Институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловки-Рубежовки, – рассказывает Карплюк.

По его словам, мертвые люди остаются в подвалах и на улицах, так как российские захватчики не позволяют забирать тела даже Красному кресту, обстреливая авто гуманитарной помощи.

– Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов. В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь! – подчеркнул бывший мэр.

Он также добавил, что российские захватчики формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи.