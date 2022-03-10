Незважаючи на десятки воєнних злочинів, вчинених РФ у нашій державі, Україна була і залишається частиною цивілізованого світу. Українські військові продовжують брати путінських загарбників у полон, залишаючи їм право на життя.
До уваги майбутніх військовополонених
Україна поважає міжнародне право, тому надає гарантії для російських військових, які добровільно здадуться в полон. Зателефонуйте за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.
Після цього військовополонені РФ мають виконувати всі вимоги українських військових.
Кому потрібно здаватися в полон:
- Збройним силам України;
- Силам територіальної оборони України;
- Національній поліції України;
- Службі безпеки України.
Як правильно здатися в полон, якщо ти один:
- Відкинути зброю убік.
- Стати прямо.
- Підняти руки вгору.
- Також зійде білий прапор (його можна зробити своїми руками – просто відірвіть верхню смугу від російського триколору).
- Гучно кричати “Здаюся” (можна російською, її в Україні розуміють).
Як правильно здатися в полон, якщо вас група чи цілий підрозділ:
- Скласти всю наявну зброю перед собою на далекій відстані.
- Стати прямо перед військовою технікою. Вона має бути заглушена (не в бойовому положенні).
- Як переговорник для повідомлення українських військових про бажання здатися в полон приймається як мінімум офіцер. З білим прапором та без зброї.
Військовополоненим надаються такі гарантії:
- Амністія тим, хто добровільно здав військову техніку та склав свою зброю.
- Телефонний дзвінок рідним та близьким.
Що буде з військовими після полону:
- Після закінчення війни військовополонених звільняють: вони повертаються до своєї країни.
- Жоден із військовополонених вже не може бути використаний на дійсній військовій службі.
- Усе конфісковане майно (гроші, цінні предмети) повертається військовополоненим.