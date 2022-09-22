В Україні всі просто сміються: Арестович про оголошення мобілізації у Росії

Вересень, 22 в 1:53

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував початок часткової мобілізації в Росії. На його думку, в Україні ніхто не збирається ставати на переговорні позиції після заяви російського диктатора Володимира Путіна.

– Ніхто не злякався, ніхто не збирається стати на жодній переговорній позиції. Взагалі в Україні всі просто сміються, всі сміються разом і розміщують 1001 мемів про жахливу мобілізацію, ядерну зброю та інше, – сказав Арестович.

Арестович заявив, що Росія не може забезпечити персонал російської армії необхідною зброєю та військовою технікою.

Зараз дивляться

– Що буде в реальності? Дуже велике питання. Подивимось, як відбудеться мобілізація. У нас були записи, коли хлопці, яких витягнули з центральної Росії, були на передовій без двох-трьох тижневих навчань. Але це все ще не було типово, і це було з особами, які добровільно висловили бажання. Ми знаємо, що майже 70% зберігання зброї та військової техніки вичерпуються. Ми знаємо, що молодші командири не мають забезпечення та іншого, щоб озброїти всі 300 тисяч людей. Ну, 60 тис. якось косо, криво, озброїмо намистинами. Але що далі – це велике питання.

Джерело: Фейгін Live