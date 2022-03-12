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Факти / Україна

На Донеччині затримали двох російських інформаторів, ще 10 бойовиків “ЛНР” допитують – СБУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Донеччині затримали двох російських інформаторів, ще 10 бойовиків “ЛНР” допитують – СБУ

Служба безпеки України заявила, що затримала у Донецькій області двох російських інформаторів. Ще 10 бойовиків так званої ЛНР допитують.

Також минулої доби СБУ провела кілька операцій із різних напрямків.

У Донецькій області викрили та затримали двох керівників окупантів – місцевих жителів, які передавали ворогові інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.

У Сєвєродонецьку схопили навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

У Луганській області – розпочали допит 10 захоплених у полон учасників так званих військових підрозділів “ЛНР”, які були розбиті в боях під Сєверодонецьком.

На Полтавщині затримано трьох місцевих жителів, їхні дії розслідують як держзраду. Зокрема, вони брали участь у пропагандистській акції росЗМІ та закликали українських військових переходити на бік ворога.

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