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Факти / Україна

Тактична ядерна зброя РФ: чим вона небезпечна та чи загрожує Україні

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Тактична ядерна зброя РФ: чим вона небезпечна та чи загрожує Україні

Ми не повинні категорично відкидати можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це в ефірі телемарафону повідомила докторантка Центральноевропейського університету Мар’яна Буджерин.

За її словами, будь-які натяки на зброю масового ураження – це надзвичайно небезпечна риторика зараз, коли війна в Україні, очевидно, пішла не за путінським планом.

Крім стратегічної зброї стримування, яка націлена в першу чергу на стримування держав НАТО, у Росії є величезні запаси тактичної ядерної зброї. Це менші заряди, які підпорядковуються іншим родам військ. І за російською військовою доктриною, умови, за яких передбачається використання цієї зброї, є дуже розмитими, – пояснює Мар’яна Буджерин.

Наразі тактична ядерна зброя не застована у військах, а базується у центральних складах. Це є ядерні снаряди для балістичних ракет, таких як Іскандер, спеціальні гравітаційні бомби

За словами пані Мар’яни, це не є настільки потужна зброя, як стратегічна, але це потужність Хіросіми, десь 16-20 кілотонн. Тому за неї експертка “хвилюється найбільше”.

Те, що Путін підняв так званий рівень боєвої готовності сил стратегічного стримування, безпосередньо не стосується України. Цей жест Путіна є комунікацією на Захід, що каже “Не втручайтесь у цей конфлікт!”

Мар’яна Буджерин переконана, що розвідка США спостерігає за складами тактичної ядерної зброї РФ, але каже, що і ми маємо за ними пильно спостерігати.

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Нагадаємо, 27 лютого президент РФ Володимир Путін на тлі вторгнення російських військ в Україну наказав Міноборони перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Якщо поглянути у бік термінології Міноборони РФ, то до стратегічних сил стримування належать сили задля агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому противника. Зокрема із застосуванням ядерної зброї.

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