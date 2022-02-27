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Путін наказав перевести сили стримування у режим бойового чергування

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Путін наказав перевести сили стримування у режим бойового чергування

Президент РФ Володимир Путін на тлі вторгнення російських військ в Україну наказав Міноборони перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Сили стримування – це ядерні сили.

– Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую міністру оборони і начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування, – заявив президент країни-окупанта Володимир Путін.

 

 

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