Путін наказав перевести сили стримування у режим бойового чергування

Президент РФ Володимир Путін на тлі вторгнення російських військ в Україну наказав Міноборони перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Сили стримування – це ядерні сили.

– Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую міністру оборони і начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування, – заявив президент країни-окупанта Володимир Путін.