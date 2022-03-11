Президенту України Володимиру Зеленському присвоїли титул Людини року 2021 у Польщі.

Про це поінформували в Генеральному консульстві України в Кракові.

Офіційне оголошення про присвоєння звання Зеленському відбулося на сесійному засіданні Малопольського сеймика в четвер, 10 березня.

Рішення про оголошення президента України Людиною року ухвалила Федерація регіональних об’єднань гмін і повітів Польщі. Вона об’єднує 1 тис. гмін, повітів і воєводств та є найбільшою загальнонаціональною спілкою самоврядування в країні.

Звання Зеленському присвоїли на знак солідарності поляків та визнання героїзму народу України.

– Відповідно до рішення від 4 березня 2022 року Федерації регіональних об’єднань гмін і повітів Республіки Польща… її голова Казімєж Барчик на сесійному засіданні Малопольського сеймика 10.03.2022 року оголосив про надання президенту України Володимиру Зеленському титулу Людина року 2021, як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму народу України, – зазначається в повідомленні консульства.

Урочиста церемонія передачі символічного диплому про присвоєння звання Володимиру Зеленському відбулася за посередництва генерального консула України в Кракові В’ячеслава Войнаровського.

Варто зазначити, що це не перша нагорода, якої президент України був удостоєний після початку повномасштабної війни в нашій державі, розв’язаної РФ. Так, нещодавно Володимир Зеленський був нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана.

Цією нагородою було відзначено лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців.

Нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її присуджують світовим діячам за “значний внесок у розвиток свободи у світі”.

Джерело: Генеральне консульство України в Кракові

Фото: Генеральне консульство України в Кракові