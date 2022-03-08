Президент України Володимир Зеленський був нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана.

Медаль передав послові України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

– Ця висока нагорода відзначає лідерство глави української держави та незламність духу мільйонів українців, які обстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя, – наголосив керівник Президентського фонду Рональда Рейгана.

Керівник фундації зазначив, що сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, “імперія зла” не має шансів на існування.

Варто зазначити, що нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за “здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі”.

За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.