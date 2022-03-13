Віце-президент США Камала Гарріс після повернення з державного візиту до Польщі та Румунії заявила, що російське вторгнення в Україну загрожує цілій Європі. Про це вона сказала в суботу, 12 березня на засіданні Національного комітету Демократичної партії, інформує BBC.

Вторгнення Росії загрожує не лише українській демократії, воно загрожує демократії та безпеці всієї Європі. І, відповідно, коли хто-небудь десь загрожує демократії, це загрожує усім нам, – повідомила Гарріс.

Вона також вкотре нагадала, що Сполучені Штати твердо стоять на стороні українського народу і на захисті країн Альянсу НАТО, і додала:

Коли я зустрічалася з нашими союзниками, я наголошувала, що найбільша сила, яку ми поділяємо, — це єдність, особливо в цей момент, коли ми разом виступаємо на захист демократії і разом стаємо на захист один одного.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вимагав від НАТО хоча б надати ЗСУ зброю, якщо Альянс не хоче закривати небо над Україною.

На його думку, саме через млявість Заходу та його готовність прогинатися перед Путіним той наважився на повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото: Kamala Harris