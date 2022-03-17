Президента Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію миру

Президента України Володимира Зеленського можуть висунути на Нобелівську премію миру. З відповідним відкритим листом до Нобелівського комітету звернулася група європейських політиків.

Згідно з опублікованими Nobilitet даними, політики попросили Нобелівський комітет про продовження процедури висування на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року, щоб дозволити номінувати на неї президента Володимира Зеленського та народ України. Офіційно термін висування номінації на премію завершився 31 січня.

– Ми є свідками мужності народу України, який витримує цю війну, яку веде проти нього Російська Федерація. Відважні українці та українки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокори демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини зі сльозами на очах, яка прощається з сім’єю, щоб боротися за свою країну – люди у всій Україні опираються силам авторитаризму. Ми віримо, що зараз час показати народу України, що мир на його боці, – йдеться у листі.

Уточнюється, що листа до Нобелівського комітету підписали 36 європейських політиків з Нідерландів, Британії, Німеччини, Швеції, Естонії, Болгарії, Румунії та Словаччини. Лист відкритий для спільного підписання політичними лідерами у всьому світі до 30 березня.

Так, серед підписантів виявилися колишній міністр закордонних справ Естонії, член Європейського парламенту Урмас Пает, колишній прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп, директор з політичних питань Гаазького центру стратегічних досліджень та колишній член парламенту (VVD) Ган тен Бруке, член Європейського парламенту та віцепрезидент EV Естер де Ланж, член Європейського парламенту Катрін Лангензіпен, колишні міністри оборони Нідерландів Анк Бейлевелд та Йоріс Воргоєв, колишні міністри закордонних справ Нідерландів Бернард Бот, Берт Коендерс та Максим Ферхаген, колишній віцепрем’єр-міністр Нідерландів, прем’єр-міністр Європейського парламенту Гай Верхофстадт та інші.

– Присудження Нобелівської премії миру мужньому народу України та його президенту покаже, що світ хоче миру та припинення порушень прав людини. Таке визнання зараз має велике значення, оскільки воно є свідченням нашої спільної демократичної рішучості протистояти авторитаризму, – зазначає Анк Бейлевелд, колишній міністр оборони Нідерландів (2017-2022).

Засновниця науково-популярної ініціативи Nobilitet Валерія Лошманова додала, що це є безпрецедентною подією в історії Нобелівської премії, оскільки фактично це прохання порушити процедуру висування.

– Але війна Росії проти України також є безпрецедентною подією, з якою світ не стикався з часів Другої світової війни. Звичайно, ми ще не знаємо відповіді Нобелівського комітету, сподіваюся, вона буде схвальною. Нобелівська премія миру завжди існувала на основі демократичних цінностей, свободи слова та волевиявлення. Минулого року премію миру отримали журналісти Дмитро Мурадов та Марія Ресса саме за боротьбу за свободу слова. Номінація Володимира Зеленського та народу України була б чудовим символом перемоги українців у віковій боротьбі за власну свободу та незалежність, – прокоментувала Лошманова.

Зазначимо, що Nobilitet – це українська просвітницька ініціатива, спрямована на популяризацію наукових та соціокультурних досягнень, які здобули Нобелівську премію та ґрунтуються на вірі у прогрес та гуманізм.