Росія витратила майже весь боєзапас ракет та деяких видів боєприпасів на війну в Україні. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Саме тому військово-політичне керівництво РФ вирішило перевести на цілодобовий режим роботи підприємства російського військово-промислового комплексу, які залучені до виробництва крилатих ракет Калібр та боєприпасів до реактивної ситсеми залпового вогню Смерч.

Також у Генштабі додають, що російські війська не полишають спроб заволодіти містом Ізюм, посилюють свої угруповання введенням додаткових підрозділів.

У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне і має частковий успіх. Противник продовжує постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати місцеве населення та обмежити дії сил оборони.

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У Донецькій області активних бойових дій російські війська не ведуть. Також не відзначено активних дій російських окупантів на Південнобузькому напрямку. Але путінські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, нарощувати систему логістичного забезпечення загарбників.

Однак у Генштабі додають, що у війні в Україні російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та військовій техніці.