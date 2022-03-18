Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Росія витратила майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Росія витратила майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів – Генштаб

Росія витратила майже весь боєзапас ракет та деяких видів боєприпасів на війну в Україні. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Саме тому військово-політичне керівництво РФ вирішило перевести на цілодобовий режим роботи підприємства російського військово-промислового комплексу, які залучені до виробництва крилатих ракет Калібр та боєприпасів до реактивної ситсеми залпового вогню Смерч.

Також у Генштабі додають, що російські війська не полишають спроб заволодіти містом Ізюм, посилюють свої угруповання введенням додаткових підрозділів.

У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне і має частковий успіх. Противник продовжує постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати місцеве населення та обмежити дії сил оборони.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

У Донецькій області активних бойових дій російські війська не ведуть. Також не відзначено активних дій російських окупантів на Південнобузькому напрямку. Але путінські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, нарощувати систему логістичного забезпечення загарбників.

Однак у Генштабі додають, що у війні в Україні російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та військовій техніці.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка