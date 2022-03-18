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Факты / Украина

Россия израсходовала почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Россия израсходовала почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов — Генштаб

Россия израсходовала почти весь боезапас ракет и некоторых видов боеприпасов на войну в Украине. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Именно поэтому военно-политическое руководство РФ решило перевести на круглосуточный режим работы предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством крылатых ракет Калибр и боеприпасов к реактивной системе залпового огня Смерч.

Также в Генштабе добавляют, что российские войска не оставляют попыток завладеть городом Изюм, усиливают свои группировки введением дополнительных подразделений.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное и имеет частичный успех. Противник продолжает постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры, чтобы запугать местное население и ограничить действия сил обороны.

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В Донецкой области активные боевые действия российские войска не ведут. Также не отмечены активные действия российских оккупантов на Южнобужском направлении. Но путинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, наращивать систему логистического обеспечения захватчиков.

Однако в Генштабе добавляют, что в войне в Украине российские оккупанты несут значительные потери в живой силе и военной технике.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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