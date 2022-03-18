У МВС дали поради щодо виявлення російських диверсантів: на що звертати увагу

Правоохоронна система України очікує активізації російських диверсійно-розвідувальних груп паралельно з активізацією військ РФ.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

– Ми бачимо протягом останніх кількох місяців збільшення активності російських спецслужб – в середньому в п’ять разів, – сказав він.

Єнін додав, що українські кібервійська розвинули безпрецедентну активність проти Російської Федерації у кіберпросторі, що не можна порівняти із тими зусиллями, які на це витрачає Росія.

Заступник голови МВС прокоментував посилену комендантську годину в українській столиці, під час якої відловлювали російських диверсантів.

– Диверсійно-розвідувальні групи можуть виконувати найрізноманітніші завдання: від замовних вбивств до терактів чи диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Відповідно, варіюються озброєння ДРГ, їхня спеціалізація та чисельний склад, – пояснив заступник міністра.

Євген Єнін повідомив, що українська влада очікує на активізацію російських військ на тлі активізації ДРГ в різних містах України.

Він порадив громадянам слідкувати за своїм оточенням. Можливо, якісь нові мешканці поселились поблизу у вашому домі. Можливо, ви помітите, що хтось залазить чи вилазить з каналізаційного люка. Підозру також можуть викликати особи, що сидять у машині з вимкнутим світлом, або ж які поводять себе нетипово чи погано орієнтуються у місті.

У будь-якому випадку він порадив телефонувати на гарячу лінію 102 та повідомляти правоохоронцям про помічені особливості навколо.

Фото: Eugene Enin