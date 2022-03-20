Водіям через війну заборонили використовувати відеореєстратори

Керівник Управління у зв’язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у неділю, 20 березня, повідомив, що водіям заборонено використовувати відеореєстратори.

Він уточнив у коментарі УП, що обмеження запровадили у рамках безпеки – для того, щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та перебіг виконання завдань сил оборони України.

– Це дуже важливо для всіх регіонів – насамперед тих, де відбуваються бойові дії. Це рішення військового командування доведене до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості, – сказав Сеник.

Обмеження торкнулося реєстраторів в авто- та мототранспорті. Заборонені фото, відеозйомка доріг загального користування, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил.