Агресор обстріляв із Градів Дніпропетровську область

Уночі 22 березня російські війська обстріляли два населені пункти в Дніпропетровській області.

– Руйнування є, загиблих немає. Ворожі війська до області не зайшли, – повідомив у ранковому зведенні очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нині ситуація в регіоні напружена, але стабільна й контрольована.

– Дякуємо нашим Збройним силам, теробороні, Нацгвардії та поліції. Ми переможемо! Все буде Україна! – запевнив керівник Дніпропетровської ОВА.

Як уточнив син в. о. міського голови Кривого Рогу, політик Олександр Вілкул, під обстріли Градів потрапили село Мала Костромка та Зеленодольськ.

Припинилася атака о 05.20.

22 березня почалася 27-та доба повномасштабної війни в Україні.

За попередню добу підрозділам Повітряних сил Збройних сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ вдалося уразити понад дев’ять повітряних цілей ворога – один літак, шість безпілотників та два вертольоти. Кількість збитих ракет уточнюється.

Нагадаємо, що за ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул