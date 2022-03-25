Українські військові знищили на аеродромі в Чорнобаївці (Херсонська область) командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Протягом доби наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева. І це відбулося на аеродромі в Чорнобаївці, – розповів Арестович.

Про Якова Резанцева відомо, що він народився в червні 1973 року в Алтайському краї РФ. Командував 57-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою РФ, 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу.

З серпня 2020 року став командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ (Ставрополь). У 2021 році отримав звання генерал-лейтенант.

Брав участь у воєнних діях у Сирії, а тепер – у повномасштабному військовому вторгненні на територію України.

Варто зазначити, що напередодні українські війська вже вдесяте накрили артилерійським вогнем ворожі війська, які базуються на аеродромі біля Чорнобаївки.

Під час одного з попередніх ударів Збройних сил України по аеродрому був знищений передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ та саме командування. Зокрема, був ліквідований командир армії РФ, генерал Андрій Мордвічєв.

Олексій Арестович раніше пояснював, у чому полягає “феномен” Чорнобаївки. За його словами, ворог накопичив велике угруповання військ на напрямку з тимчасово окупованого Криму, але можливостей для перекидання цих сил небагато. Крім того, російські загарбники пробували накопичити вертолітне угрупування. А для цього їм потрібен аеродром у Чорнобаївці.