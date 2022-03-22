Чорнобаївка – край козаків: історія села, де війська РФ зазнають поразки одна за одною

З перших днів повномасштабної війни село Чорнобаївка Херсонської області наводить страх на путінських загарбників, які знову й знову зазнають нищівної поразки при спробі захопити цю територію.

Чорнобаївка розташована за 11 км від Херсона. Військовий аеродром у Чорнобаївці тимчасово захоплений ворогом: саме там розташовані командний пункт військ РФ та місце збору літаків і гелікоптерів.

Водночас це не завадило українським захисникам 22 березня вже увосьме вдарити по окупованому аеродрому Чорнобаївка. Факти ICTV розповідають історію села Чорнобаївка та чому воно стало місцем безперервних поразок РФ.

Офіційно датою виникнення села Чорнобаївка вважають 18 серпня 1782 року. Тоді територія Херсонщини входила до складу Російської імперії.

Назва Чорнобаївка походить від прізвища запорізького січового козака Петра Чорнобая. Згідно з давніми переказами, таке прізвище козаку дали турки: чорний – через грізний погляд, бай – володар. І турки, і татари добре знали, чим загрожувала зустріч з козаками Чорнобая.

За військові успіхи та сміливість Катерина ІІ нагородила його земельним наділом поблизу Херсона. Вже після цього на картах з’являється новий населений пункт – Чорнобаєві хутори.

У ХІХ столітті населення хуторів Чорнобая налічувало приблизно 4,5 тис. осіб. Мешканці займалися сільським господарством та розводили худобу, чоловіки також займалися добуванням вапняку на місцевих кар’єрах.

Коли у 1917 році Російська імперія зазнала краху, докорінно змінюється і сама Чорнобаївка.

Історики підрахували: лише за три роки (йдеться про революційні 1917-1920 рр.) державна влада у Херсоні та околицях встановлювалася вісім разів.

Незадовго до утворення СРСР, взимку 1920 року у Чорнобаївці встановлюється радянська влада. Як і решта українських областей, Херсонщина зазнала лиха колективізації та Голодомору.

Нацистська окупація у часи німецько-радянської війни у Чорнобаївці тривала з серпня 1941 року до березня 1944 року.

Вже у повоєнний час місцеві мешканці організовано відбудували поруйновану Чорнобаївку, а на місці братської могили захисників села було відкрито пам’ятний меморіал.

Найвідомішим уродженцем Чорнобаївки можна вважати Олексія Кириченка – він став першим українцем, якого було обрано генеральним секретарем, тобто главою Радянської України.

В часи відлиги та застою Чорнобаївка славилася своїми столовими винами, хлібом та консервацією.

Після відновлення незалежності у 1991 році село налічувало майже 9 тис. мешканців. Наразі Чорнобаївка вважається одним із найбільших сіл в Україні.

У 2006 році аеропорт Херсон, розташований у Чорнобаївці, отримав статус міжнародного.

До початку повномасштабної війни річний пасажиропотік аеропорту становив понад 150 тис. осіб. У перший день війни російськими військами по аеропорту був нанесений ракетно-бомбовий удар.

Бої за Чорнобаївку

Вже третій тиждень під Чорнобаївкою тривають бої в районі військового аеродрому. Ось хронологія подій, які вже стали однією з найганебніших сторінок в історії “другої армії світу”.

27 лютого – ЗСУ розгромили десант і військові вертольоти Росії.

7 березня – ЗСУ знищили близько 30 гвинтокрилів путінських загарбників. Вже згодом відбувся повторний удар, техніку РФ було розгромлено втретє.

16 березня – ЗСУ розгромили ще 7 бойових вертольотів Росії.

18 березня – ЗСУ знову розбили ворожу військову техніку, а також – командира армії РФ, генерала Андрія Мордвічєва. Увечері атака ЗСУ повторилася, черговий десант РФ було ліквідовано.

21 березня – вже всьоме ЗСУ розгромили техніку та особовий склад російських загарбників.

22 березня – восьмий точний авіаудар ЗСУ, який вкотре розгромив окупантів. Знищено особовий склад і військову техніку, втрати ворога встановлюються.