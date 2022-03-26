У Львові знову пролунала серія вибухів. Це вже вдруге за день, коли путінські агресори завдали авіаудару по Львівщині.

Інформацію офіційно підтвердив мер Львова Андрій Садовий. Станом на вечір 26 березня повітряну тривогу у місті не скасовано.

Мер Львова підтвердив, що внаслідок ворожого бомбардування постраждали об’єкти інфраструктури. Житлові будинки вціліли, інформації про постраждалих мирних мешканців наразі немає.

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, близько 18.55 три вибухи сталися на околиці Львова.

Львів’ян та гостей міста просять у жодному разі не покидати укриттів, не знімати місце вибухів та зберігати спокій.