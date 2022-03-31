Днями в передмісті Києва можуть розгорнутися запеклі бої – британська розвідка

Розвідка Міноборони Великої Британії прогнозує, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розгорнутися запеклі бої.
У відомстві зазначають, що російські війська продовжують утримувати позиції на схід та захід від столиці, незважаючи на відхід обмеженої кількості підрозділів.
Не вплинули заяви РФ про скорочення військової активності, зазначають у Міноборони Великої Британії, і на ситуацію навколо Чернігова. Там не припиняються значні обстріли та ракетні удари.
Ключовою метою російських сил залишаються також важкі бої в Маріуполі.
Однак, констатують у Міноборони країни, українські сили утримують контроль над центром міста.
Зауважимо, що станом на 31 березня у Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський.
Тривають обстріли Ірпеня, Макарова, населених пунктів вздовж Житомирської траси, а також бої в Гостомельській та Бучанській громаді.
Залишаються загарбники в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.
На тих територіях Київської області, які залишив ворог, генеральний штаб ЗСУ повідомляє про непоодинокі випадки мінування будівель місцевих жителів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 36-ту добу.
За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence