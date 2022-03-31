Днями в передмісті Києва можуть розгорнутися запеклі бої – британська розвідка

Розвідка Міноборони Великої Британії прогнозує, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розгорнутися запеклі бої.

У відомстві зазначають, що російські війська продовжують утримувати позиції на схід та захід від столиці, незважаючи на відхід обмеженої кількості підрозділів.

Не вплинули заяви РФ про скорочення військової активності, зазначають у Міноборони Великої Британії, і на ситуацію навколо Чернігова. Там не припиняються значні обстріли та ракетні удари.

Ключовою метою російських сил залишаються також важкі бої в Маріуполі.

Однак, констатують у Міноборони країни, українські сили утримують контроль над центром міста.

Зауважимо, що станом на 31 березня у Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський.

Тривають обстріли Ірпеня, Макарова, населених пунктів вздовж Житомирської траси, а також бої в Гостомельській та Бучанській громаді.

Залишаються загарбники в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

На тих територіях Київської області, які залишив ворог, генеральний штаб ЗСУ повідомляє про непоодинокі випадки мінування будівель місцевих жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 36-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence