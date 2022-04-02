Глава Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС визнає Україну кандидатом на вступ, а також пообіцяла, що країни-члени братимуть участь у відновленні нашої країни після війни.

Метсола уточнила, що обстріл дитбудинку в Маріуполі, як і інші протиправні дії РФ, не можуть залишатися безкарними. За її словами, цього ніхто ніколи не забуде, адже це нелюдські дії, оскільки Росія порушила мир та світовий порядок.

– Путін від цього не відвертиться. Потрібно більше санкцій. Вони відповідатимуть за те, що наробили тут, в Україні. Друге, що я хочу пообіцяти – Європейський Союз визнає українські європейські амбіції та бажання бути країною-кандидатом для вступу до ЄС. Ви можете покластися на Європейський Парламент у підтримці плану вашої країни для досягнення цієї мети. Ми не підведемо вас. Ми знаємо, що ви це зробите. У європейському майбутньому України немає сумнівів, – заявила президент ЄП.

Також вона повідомила, що ЄС зробить усе, щоб українці поверталися додому та змогли відбудувати своє житло.

– Ми допомагатимемо вам відбудовувати ваші міста та будинки, щоб подолати всі наслідки цього потворного нападу. Ми вже передаємо фінансову, гуманітарну та військову допомогу, ми продовжимо це робити. Організуємо фонд солідарності з Україною та донорську конференцію для того, щоб продовжувати надавати допомогу Україні, – пообіцяла Метсола.

Вона повідомила, що Європа відчуває відповідальність перед українцями, які стоять на передовій у боротьбі за демократію.

– Я сьогодні представляю перед вами європейський парламент і від європейців я хочу зазначити, що ми з вами – як у добрі часи, так і не дуже добрі. Те, що відбувається у вашій країні в останній місяць – це руйнування, смерті та безвинні життя, які забирає війна. Але Європа, як і весь світ, бачила вашу доблесть та хоробрість, вашу рішучість. Ви знаєте, герої Зміїного острова відомі на весь світ. А тепер – горді воїни та захисники Маріуполя надихатимуть ще подальші та подальші покоління у майбутньому. І я думаю, що невдовзі ми побачимо тріумф надії та перемоги, адже ви показали, що жодні спроби залякати, нападки на вас не зруйнують вашу гідність, – сказала Роберта Метсола.

Вона підкреслила, що президент РФ Володимир Путін недооцінив Україну і його режим “платитиме безпрецедентну ціну” за це.

– Наші санкції допоможуть у цьому… Ми знижуватимемо нашу енергетичну залежність від Кремля. Європа має прагнути нульових закупівель газу з Росії. Це, звичайно, амбітна мета, але це необхідно, – зауважила вона.

Президент ЄП наголосила, що Європі також необхідно працювати над інформаційною безпекою.