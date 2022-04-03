Київська область звільнена від російських окупантів, проте нині там ще дуже багато робити, аби люди змогли повернутися у свої домівки. Адже лише розмінування деяких напрямків займе близько 10 днів.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

– Лише позавчора у нас почався відхід окупантської техніки. Сьогодні ми починаємо роботу винятково з розмінування територій. Ми з вами розуміємо наскільки велика територія у нашій Київській області перебувала під окупантами. Цю роботу неможливо зробити швидко. Деякі напрямки будуть розміновуватися до 10 днів, а можливо і більше. Це говорить про те, що слідом за розмінуванням йтимуть наші комунальні служби: водоканал, постачальник газу, електромережі. Це те, що ми можемо робити максимально швидко, – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що поки не йдеться про повернення місцевих жителів.

– Ми звертаємося до всіх мешканців Київщини: потерпіть ще трохи. Ми маємо зробити ваше повернення в домівки безпечним, – заявив очільник ОВА.

Нині в області складна гуманітарна ситуація, особливо це стосується чорнобильського напрямку.

– Найскладніше у нас в чорнобильському напрямку, де у нас не було можливості з 24 лютого доставляти гуманітарну допомогу. Ми вже від сьогодні, попри зруйновані мости, почали передавати гуманітарну допомогу до Іванкова та Поліського району. На жаль, це не ті обсяги, які очікують наші громадяни, – додав Кулеба.

За його словами, налагодити доставлення гуманітарки вийде за два дні. А ось Буча, Ірпінь, Гостомель та Ворзель отримали по 5 т продовольства.

– В Броварському напряму така сама ситуація. Окупанти дуже швидко вийшли. Люди там перебувають у доволі пригніченому стані. Завтра планую особисто туди вирушити. Загалом завтра ми плануємо розвести 25 т гуманітарної допомоги. Це лише те, що дасть обласний гуманітарний штаб, – заявив Олексій Кулеба.

Також він додав, що комендантська година, яка нині діє до 06.00 5 квітня, найімовірніше, буде продовжена.