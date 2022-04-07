Міністерство оборони США вважає, що “неможливо” знати, як довго триватиме війна в Україні, якщо її не припинити дипломатичним шляхом, але Україна може здобути перемогу в цій війні.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

– Той факт, що (президент Росії Володимир Путін, – Ред.) збирається зосередитись на меншій географічній території, безумовно, створює можливість того, що насильство триватиме… Воно може навіть посилитись у цій частині України, – сказав Джон Кірбі.

Він заявив, що Україна може “абсолютно точно” виграти війну, що демонструється нездатністю Володимира Путіна досягти своїх стратегічних цілей.

– Маріуполя все ще не взято. Він вивів свої сили із Києва. Він вивів свої сили із Чернігова. Вони не взяли Харків. Вони не взяли Миколаїв на півдні… Тому я думаю, що доказ буквально у результатах, які ви бачите щодня, – сказав Джон Кірбі.

Раніше в російському Міноборони заявляли, що планують зосередитись на продовженні війни проти України в регіоні Донбасу.

Український президент Володимир Зеленський уточнював, що ворог спробує захопити не лише східні регіони, а й ті, що знаходяться на Півдні.