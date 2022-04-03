Російська Федерація хоче захопити південь України та Донбас, але українські Збройні сили посилюють оборону на східних напрямках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час регулярного вечірнього відеозвернення 2 квітня.

– Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви посилення тиску Сході. В чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас: нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що українські захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях.

– Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносячи вогневе ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості, – сказав президент.

Він додав, що Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил, а завдяки цьому, та опору в інших містах України, наша держава отримала безцінний час, що дав змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості.

Водночас президент Зеленський додав, що Україні доведеться вибороти мир.

– Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир. Можемо здобути його в тяжких боях і паралельно – на перемовинах, і паралельно – у щоденній енергійній праці, – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив розчарування обсягами військової підтримки з боку Заходу.

– На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що кожна російська ракета, яка вдарила по українських містах, лише додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю.

Президент України окремо висловив слова подяки мешканцям міста Енергодар, які протягом 2 квітня вийшли на мітинг для захисту свого міста та держави.

– У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством. Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить, – сказав президент Зеленський.

За його словами, коли люди протестують, то окупанту складніше знищити нас та нашу свободу.