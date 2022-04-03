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Факти / Україна

Росія хоче захопити Донбас та південь України – Зеленський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Володимир Зеленський

Російська Федерація хоче захопити південь України та Донбас, але українські Збройні сили посилюють оборону на східних напрямках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час регулярного вечірнього відеозвернення 2 квітня.

– Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви посилення тиску Сході. В чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас: нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що українські захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях.

– Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносячи вогневе ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості, – сказав президент.

Він додав, що Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил, а завдяки цьому, та опору в інших містах України,  наша держава отримала безцінний час, що дав змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості.

Водночас президент Зеленський додав, що Україні доведеться вибороти мир.

– Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир. Можемо здобути його в тяжких боях і паралельно – на перемовинах, і паралельно – у щоденній енергійній праці, – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив розчарування обсягами військової підтримки з боку Заходу.

– На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що кожна російська ракета, яка вдарила по українських містах, лише додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю.

Президент України окремо висловив слова подяки мешканцям міста Енергодар, які протягом 2 квітня вийшли на мітинг для захисту свого міста та держави.

– У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством. Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить, – сказав президент Зеленський.

За його словами, коли люди протестують, то окупанту складніше знищити нас та нашу свободу.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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