Радник Офісу президента, колишній міністр розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що у рамках запровадження наступного пакету санкцій необхідно оголосити РФ країною-терористом.

– Росіяни відчують п’ятий пакет санкцій, але, якщо бути чесним, необхідні такі ультимативні санкції: оголосити РФ країною-терористом, після чого вона буде автоматично внесена до чорного списку. Тоді платіжні системи не з нею працюватимуть і більше не буде питання одного банку чи трьох. Виключення буде повним, – розповів Милованов.

Він додав, що всі ембарго на російські енергоносії запроваджуються з великою затримкою, а Україні необхідно, щоб вони запроваджувалися максимально швидко.

– Але зрозуміло, що це складно. Достатньо згадати, як ми самі відключалися від російського газу після 2014 року. На це пішло 1,5-2 роки. Це реальні, об’єктивні технологічні процеси… Від вугілля відключення ЄС буде швидшим, але не остаточним. Може бути таке, що вони відмовляться від вугілля і переключаться десь на газ. Ми так робили. Газ дорожчий. А тому іноді ці санкції, якщо так на них дивитись, лише виглядають добре. Але тут не буде такого, бо буде наступний крок – нафта, потім – газ, – перерахував ексміністр.

За його словами, на будь-який такий процес потрібно близько двох років, однак потрібно вимагати від партнерів, щоб вони озвучили графік відмови.