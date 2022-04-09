Советник Офиса президента, бывший министр развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что в рамках введения следующего пакета санкций необходимо объявить РФ страной-террористом.

– Россияне почувствуют пятый пакет санкций, но, если быть честным, необходимы следующие, ультимативные санкции: огласить РФ страной-террористом, после чего она будет автоматически внесена в черный список. Тогда платежные системы не будут с ней работать и больше не будет вопроса одного банка или трех. Исключение будет полное, – рассказал Милованов.

Он добавил, что все эмбарго на российские энергоносители вводятся с внушительной задержкой, а Украине необходимо, чтобы они вводились максимально быстро.

– Но понятно, что это сложно. Достаточно вспомнить, как мы сами отключались от российского газа после 2014 года. На это ушло 1,5-2 года. Это реальные, объективные технологические процессы… По углю отключение ЕС будет быстрее, но не остаточно. Может быть такое, что они откажутся от угля и где-то переключатся на газ. Мы тоже так делали. Газ дороже. А потому иногда эти санкции, если так на них смотреть, только выглядят хорошо. Но тут не будет такого, потому что будет следующий шаг – нефть, затем – газ, – перечислил экс-министр.

По его словам, на любой такой процесс нужно около двух лет, однако необходимо требовать от партнеров, чтобы они озвучили график отказа.