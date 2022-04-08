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Факти / Світ

Війська РФ завдали кілька ударів на Одещині, є загиблі та поранені

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Максим Марченко

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що російські агресори завдали кількох ударів біля Одеси, внаслідок одного з них є загиблі та поранені.

– Вчора вночі ворог завдав удару з берегового ракетного комплексу Бастіон по селу Красносілка нашої області, на жаль, є поранені та загиблі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури. Також сьогодні ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси, на щастя, постраждалих немає, – повідомив Максим Марченко у відеозверненні, опублікованому на його каналі в Telegram у п’ятницю, 8 квітня.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що йде повномасштабною війною на Україну.

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