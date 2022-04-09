Провідний розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що з воєнної точки зору Росія може продовжувати війну на сході і півдні України, але для цього їй необхідно буде провести нову мобілізацію.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC Україна.

На думку Грозева, російську армію треба буде поповнити на 150-200 тисяч. Проте це нереально зробити за рахунок контрактників.

– Навіть якщо влада почне залякувати строковиків, щоб ті підписували контракти, це призведе до політичного потрясіння, – сказав Грозев.

Він вважає, що в РФ є достатньо ресурсів продовжувати цю війну до кінця року.

– Росія вже втратила понад 15% свого військового потенціалу, проте в неї залишається ще 80-85% і вона може це [війну] продовжити. РФ має достатньо техніки, наприклад, танків, але не має навчених солдатів. За нашими підрахунками російська армія втратила понад 30 батальйонно-тактичних груп, а це дуже велика кількість особового складу – величезний відсоток від усього свого складу, – сказав Христо Грозев.

Розслідувач групи Bellingcat прогнозує, що з політичної точки зору війна триватиме місяць, адже російські матері і дружини дізнаються, скільки синів і чоловіків не повернеться з війни.

За його словами, в Росії такі речі завжди ставали приводами для політичної кризи.

– Я думаю, що Кремлю буде майже неможливо поповнити ту необхідну воєнну цифру, коли стануть відомі реальні втрати на фронті. Я очікую, що це буде впродовж місяця, – сказав Христо Грозев.

За словами Грозева, у створенні хибного уявлення про те, що в Україні російські танки начебто зустрічатимуть із квітами, винен відділ ФСБ.

– Цей відділ, щоб довести свою важливість та свою роль, прикрашав дійсність, прикрашалися шанси того, що Україна підтримуватиме російську інвазію. Це були помилкові дані, які 5-та служба ФСБ передавала керівництву Кремля, – сказав Грозев.

Він також зазначив, що з 2014 року керівництво Росії не бувало на території України, тому вони мають абсолютно неправильне розуміння про те, яке ставлення до них зараз.

– Я з багатьма з них спілкувався і можу сказати, що вони реально, реально не розуміють, що український народ зараз відрізняється від українського народу 10 років тому, який тоді був толерантним до Кремля, – наголосив Христо Грозев.

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев розповів, що президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема, йому не розповідають, що 100% населення країни проти окупантів.