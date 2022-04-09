Ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что с военной точки зрения, Россия может продолжать войну на востоке и юге Украины, но для этого ей необходимо будет провести новую мобилизацию.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

По мнению Грозева, российскую армию нужно будет пополнить на 150-200 тысяч. Однако это невозможно сделать за счет контрактников.

– Даже если власти начнут запугивать срочников, чтобы те подписывали контракты, это приведет к политическому сотрясению, – сказал Грозев.

Он считает, что у РФ достаточно военных ресурсов продолжать войну до конца года.

– Россия уже потеряла более 15% своего военного потенциала, однако у нее остается еще 80-85% и она может это [войну] продолжить. РФ имеет достаточно техники, например танков, но не имеет обученных солдат. По нашим подсчетам российская армия потеряла более 30 батальонно-тактических групп, а это очень большое количество личного состава – огромный процент от всего своего состава, – сказал Христо Грозев.

Расследователь группы Bellingcat прогнозирует, что с политической точки зрения война продлится месяц, ведь российские матери и жены узнают, сколько сыновей и мужей не вернется с войны.

По его словам, в России такие вещи всегда становились поводом для политического кризиса.

– Я думаю, что Кремлю будет почти невозможно пополнить ту необходимую военную цифру, когда станут известны реальные потери на фронте. Я ожидаю, что это будет в течение месяца, – сказал Христо Грозев.

По словам Грозева, в создании ложного представления о том, что в Украине российские танки будут встречать с цветами, виноват отдел ФСБ.

— Этот отдел, чтобы доказать свою важность и свою роль, приукрашивал действительность, приукрашивались шансы того, что Украина будет поддерживать российскую инвазию. Это были ошибочные данные, которые 5-я служба ФСБ передавала руководству Кремля, — сказал Грозев.

Он также отметил, что с 2014 года руководство России не бывало на территории Украины, поэтому у них совершенно неправильное понимание о том, какое отношение к ним сейчас.

— Я со многими из них общался и могу сказать, что они реально, реально не понимают, что украинский народ сейчас отличается от украинского народа 10 лет назад, который тогда был толерантным к Кремлю, — подчеркнул Христо Грозев.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что президенту РФ Владимиру Путину окружение не докладывает полную информацию по вторжению в Украину. В частности, ему не рассказывают, что 100% населения страны против оккупантов.